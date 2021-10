La madre di Mbappé: “Stiamo discutendo con il PSG di prolungare per un’altra stagione”

Fayza Lamari, madre del Campione del Mondo Kylian Mbappé, ha rivelato in esclusiva a Le Parisien che ci sono discorsi in atto per prolungare il contratto del francese con il PSG per un’altra stagione. L’intervista completa verrà pubblicata in serata sul sito della testata transalpina. Ricordiamo che, nella situazione attuale, il 1 gennaio del 2022 Mbappé potrà firmare per un’altra squadra.

