La Macedonia ha il suo nuovo Alessandro Magno: Pandev li trascina per la prima volta agli Europei

Goran Pandev entra nella storia della sua Macedonia. Il giocatore del Genoa, ex Inter e Lazio, da vero condottiero, trascina la Macedonia alla sua prima storica qualificazione agli Europei. L’attaccante, con un suo gol, ha steso la Georgia 1-0 a Tbilisi, nello spareggio che avrebbe portato per la prima volta una delle due Nazionali ad una competizione internazionale.

Il minuto della storia è il 56′. L’apoteosi della carriera di un giocatore che ha vinto tutto in carriera (era nell’Inter del Triplete) e che trascina ora la sua piccola Nazionale agli Europei. La Macedonia, che aveva al massimo raggiunto un terzo posto ad una qualificazione sia mondiale che europea, ha trovato, dopo millenni, un nuovo condottiero, come lo fu Alessandro Magno.

Pandev non entrerà nei libri di storia come il celebre re e le sue falangi, ma entrerà nella storia del calcio insieme ai suoi compagni. Le sua lacrime, a fine gara, dicono tutto. Non poteva non essere l’uomo con le maggiori presenze e gol in Nazionale, a scrivere questa pagina di storia.

Foto: Twitter Macedonia