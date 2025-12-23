La lunga giornata di Füllkrug: visite ok e subito in gruppo

23/12/2025 | 18:56:17

L’attaccante tedesco Niclas Füllkrug è arrivato ieri sera in Italia e nella mattinata di oggi ha svolto le visite mediche per l’idoneità sportiva, che hanno dato esito positivo. Questo permetterà al giocatore di partecipare già da domani agli allenamenti del Milan a Milanello, agli ordini di Massimiliano Allegri.

La notizia più importante, però, riguarda la deroga concessa dalla FIGC, che permetterà al tecnico toscano di schierare il tedesco già in Cagliari-Milan del 2 gennaio.

Foto: Instagram West Ham