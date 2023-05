La lunga giornata della Juve: dal tribunale al campo. Oggi si esprime la Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze

Giornata lunga per la Juventus divisa su due fronti, dai tribunali al campo, quando stasera i bianconeri saranno impegnati a Empoli alle 20.45. Juve che però in giornata avrà tutte le attenzioni su altri fronti. Avrà infatti nizio alle ore 10 il dibattimento della Corte Federale d’Appello in merito alla nuova sanzione da comminare alla Juventus in merito al Processo plusvalenze. Oggi, su indicazione del Collegio di Garanzia del CONI, si torna discutere in merito alle posizioni di sette ex membri del CdA bianconero e, conseguentemente, in merito alla penalizzazione da infliggere alla Juventus. Giornata campale, quindi, che interessa non solo i bianconeri, ma anche tutti gli altri club impegnati nella zona Champions ed europea.

Foto: logo Juve