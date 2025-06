La lunga attesa è finita: l’Oviedo ritorna in Liga dopo 24 anni

22/06/2025 | 13:30:54

Il progetto dell’Oviedo ha saputo fare leva su un mix vincente di giovani talenti e giocatori esperti, guidati da Veljko Paunovic che ha saputo trasmettere alla squadra un’identità tattica precisa, solida e propositiva. La partita decisiva è stata la perfetta sintesi di una stagione di sacrifici e crescita costante. Nel primo tempo, il Mirandés è passato in vantaggio con Panichelli, una doccia fredda che però non ha scalfito la determinazione degli asturiani. Santi Cazorla, veterano d’esperienza e carisma, ha trasformato un rigore fondamentale prima dell’intervallo, caricando i compagni. Il gol di Ilyas Chaira a inizio ripresa ha cambiato la partita, mentre nei tempi supplementari Portillo ha chiuso i conti regalando una gioia immensa ai tifosi al Carlos Tartiere. L’ambiente di gioco dello stadio Carlos Tartiere è stato una bolgia, con i tifosi che hanno accompagnato ogni azione con un calore incredibile, consapevoli di vivere un momento storico. Un traguardo che segna il ritorno del calcio autentico in una regione ricca di tradizione, un segnale forte per il calcio spagnolo e un monito per chi crede che solo investimenti faraonici garantiscano successi.

Foto: instagram Oviedo