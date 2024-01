La Liga, Vitor Roque entra ed è subito decisivo: il Barcellona vince 1-0 contro l’Osasuna

Ritorno al successo per il Barcellona. La formazione di Xavi ha superato fra le mura amiche l’Osasuna per 1-0. Dopo un primo tempo in cui le due squadre hanno chiuso a reti inviolate, nella ripresa Vitor Roque ha sbloccato il risultato un minuto dopo il suo ingresso in campo. Quattro giri di lancetta, gli ospiti sono rimasti in dieci per il rosso comminato a Unai Garcia.

Foto: Instagram Barcellona