La Liga, Mbappé eletto miglior giocatore di ottobre

09/11/2026 | 22:02:25

La Liga ha annunciato la nomina di Kylian Mbappé a miglior giocatore del mese di ottobre. Per il francese si tratta della seconda volta in cui riceve questo riconoscimento, dopo aver conquistato il premio nel gennaio 2025. Questo il comunicato:

“Kylian Mbappé è stato nominato Giocatore del Mese di ottobre da LALIGA EA SPORTS. L’attaccante francese è stato uno dei protagonisti del Real Madrid , che ha collezionato tre vittorie su tre partite di campionato disputate nel corso del mese.

A ottobre, il francese ha segnato quattro gol, tra cui due doppiette decisive. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Villarreal, ha realizzato una doppietta nella vittoria per 4-1 contro il Siviglia e si è ripetuto nell’Elclásico, dove i suoi gol hanno assicurato la vittoria per 1-2 al Real Madrid contro il Barcellona. Questo è stato un contributo fondamentale per aiutare i Blancos a ridurre a tre punti il ​​distacco dalla capolista. Alla fine del mese, l’attaccante aveva segnato 11 gol e fornito due assist nella competizione.

Mbappé ha vinto questo premio in una votazione nella quale sono stati nominati anche Lamine Yamal (FC Barcelona), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) e Matías Dituro (Elche CF)”.

Foto: X Real Madrid