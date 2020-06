La Liga osserverà un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19

La Federcalcio spagnola e la Liga annunciano che verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle migliaia di vittime decedute di COVID-19, alla ripresa del campionato.

Entrambe le organizzazioni hanno raggiunto un accordo per rendere omaggio a tutti coloro che sono stati segnati dalla pandemia. Da questo mercoledì, nella ripresa di Rayo Vallecano-Albacete come nel resto delle partite di Prima e Seconda Divisione, così come nei play off per la promozione in Seconda e Seconda B, il mondo del calcio ricorderà i morti per sessanta secondi prima dell’inizio delle partite.