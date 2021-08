La lettera di Piqué a Messi: “Niente sarà più come prima. Qui ci mancherai”

Gerard Piqué ha omaggiato e salutato con un lungo e commovente post su Instagram il suo ormai ex compagno di squadra Lionel Messi: “Niente sarà più come prima. Al Camp Noi, a Barcellona, in noi stessi. Dopo più di 20 anni nel club, smetterai di indossare la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura.

Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti. Che carriera! Mamma mia che carriera! Era impossibile renderla migliore. Una f*****a follia!

Nella mia prima stagione, dopo che arrivai al Barcellona, vincemmo il triplete e diventasti il miglior giocatore di tutti i tempi. Da Rosario a toccare il cielo di Roma. Lì iniziò la leggenda. Quello che è arrivato dopo è storia. E come ce lo siamo goduto!

Ora te ne vai, ma so che un giorno ritornerai. Ci sono cose in sospeso da fare insieme. Divertiti, fai il tuo meglio ovunque tu vada e continua a vincere come solo tu sai fare. Qui ci mancherai. Ti voglio bene Leo”.

Foto: Twitter personale Piqué