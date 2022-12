La lettera di Ferrero a Mihajlovic: “Sono distrutto. Sinisa è stato il mio primo amore calcistico. Un pezzo del mio cuore è andato via”

Struggente lettera dell’ex presidente della Samp, Massimo Ferrero, per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, allenatore che nel 2014-15 ha guidato i blucerchiati, oltre ad esserne stato un’icona come calciatore.

Queste le sue parole: “Sono molto addolorato, distrutto. Sinisa è stato il mio primo amore calcistico, l’ho sempre detto, e un pezzo del mio cuore oggi è andato via con lui. Ci siamo voluti tanto bene, fin da subito, un bene che è durato nel tempo e che ci siamo confermati a vicenda nei momenti duri che abbiamo vissuto. È stato un grande uomo e gli vorrò per sempre bene. Sono stato accanto a lui anche in questi ultimi giorni e ho visto un uomo che, fino alla fine, ha lottato con una dignità infinita che mi hanno commosso e mi hanno reso ancora più fiero ed orgoglioso di aver goduto del suo affetto e della sua amicizia. Sono distrutto ma adesso mi stringo forte accanto ad Arianna e a tutta la sua famiglia, si meritano tutta la nostra vicinanza e il nostro amore”.

Foto: sito Samp