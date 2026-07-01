La lettera di addio di Sommer all’Inter: “Dopo tre stagioni indimenticabili è arrivato il momento di un nuovo capitolo”

Dopo il saluto a Yann Sommer da parte dell’Inter, arrivato ieri, oggi è stato il portiere svizzero a dedicare alcune parole al club nerazzurro sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Dopo tre stagioni indimenticabili piene di sfide, crescita e passione, è arrivato il momento di un nuovo capitolo.

Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che rimarranno con me per sempre.

Dal primo giorno, ho sentito la incredibile calore e il sostegno degli Interisti. Sarò sempre grato per l’amore che mi avete mostrato a me e alla mia famiglia.

Grazie a tutti coloro con cui ho avuto il privilegio di lavorare durante questi anni incredibili.

Grazie di cuore. Forza Inter”.

Foto: Instagram Sommer