La lettera del Celtic ai tifosi: “Prima di entrare allo stadio fatevi un bagno o una doccia”

Curiosa lettera da parte del Celtic Glasgow rivolta ai propri tifosi. Il club ha chiesto alla tifoseria più calda, di farsi una doccia o un bagno prima di assistere alle partite visto che è quasi una prassi che gli ultrà siano sistemati in curva senza la maglietta.

Come si legge sul sito del Celtic, i dirigenti del club scozzese hanno scritto direttamente ai fan per ricordare loro la necessità di mantenere l’igiene anche e soprattutto nell’impianto di gioco, anche per rispetto dei sostenitori negli altri settori.

Decisione che è arrivata dopo che un tifoso arrabbiato si è lamentato di questo atteggiamento degli ultras nel Celtic Park. I media scozzesi hanno riferito che i tifosi di una delle tribune dello stadio del Celtic hanno ricevuto una lettera che li esortava a non rovinare le partite con l’odore puzzolente dei loro corpi. La richiesta è stata così inaspettata che i fan all’inizio l’hanno scambiata per una specie di scherzo.