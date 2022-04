La Lega Serie B promuove la 2a edizione della “Giornata Nazionale Sport vs Bullismo”

La Lega Serie B ancora a fianco di ‘Mabasta’. L’associazione, con il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata in prima linea, celebra la 2^ edizione della “Giornata Nazionale SPORT vs BULLISMO” che si terrà il 7 e 8 maggio. Lo farà durante il 36° turno di campionato, in programma il prossimo 25 aprile, durante la gara Lecce-Pisa con la squadra salentina che co-parteciperà anche alla due giorni di maggio con altre 34 Federazioni Nazionali. Dunque spetterà ancora alla Serie BKT lanciare l’iniziativa, dopo il grande successo dell’anno scorso in cui MaBasta riuscì a coinvolgere grandi personaggi sportivi e tantissimi ragazzi per un problema purtroppo attuale e che tocca tantissimi giovani.

Una scommessa, quella della prima edizione, vinta dalla LNPB che, come afferma il Presidente Mauro Balata, capendo l’urgenza del tema e la serietà del progetto, decise di puntare su quella che è una vera e propria startup sociale dando piena disponibilità al sostegno: “Il bullismo è un male del nostro tempo che rischia di provocare danni considerevoli alla vita delle persone. Combattere questo fenomeno è un dovere per una lega come la nostra che pensa ai giovani, ne capisce i bisogni e interviene sulle fragilità”.

“Mabasta” ha la mission espressa nel suo acronimo “Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti” e opera dal 2016. I ragazzi che lo animano hanno dai 14 ai 17 anni ed è il primo movimento che opera “dal basso”, creato dai ragazzi e rivolto ai ragazzi. Quest’anno Mabasta è l’unico rappresentante europeo tra i 10 finalisti al “Global Student Prize”, un premio “Nobel” per gli studenti più “impattanti”.

Per l’occasione verranno realizzati post sui canali social della Lega B per sensibilizzare alla tematica, oltre ad un messaggio speaker per informare i tifosi presenti sugli spalti.