La Lega Serie A: “Supercoppa a Udine un orgoglio per il calcio italiano. Euro 2032 è irrinunciabile”

18/08/2025 | 18:41:37

La Lega Serie A ha diramato una nota per celebrare il traguardo della disputa della Supercoppa La Supercoppa Europea disputata a Udine ha rappresentato non solo un evento sportivo di primo piano, ma anche un momento di grande valore simbolico per tutto il nostro calcio perché la UEFA ha individuato l’impianto Blue Energy tra tutti gli stadi europei per disputare la finale tra la vincente della Champions League e quella della Europa League.

La scelta di Udine testimonia il giusto riconoscimento a una città che ha sempre vissuto lo sport con passione, organizzazione e senso dell’accoglienza, e a una società, l’Udinese Calcio, grazie alla visione e lungimiranza della famiglia Pozzo, che da anni rappresenta un modello virtuoso di sostenibilità e innovazione che – con la completa copertura di pannelli solari e piena autosufficienza energetica – ha dimostrato come si possa acquistare e gestire un impianto sportivo modello anche in una città con meno di 100.000 abitanti.

In un contesto internazionale che guarda con crescente attenzione al ruolo delle Leghe e dei Club, ma soprattutto nella prospettiva degli Europei 2032 la decisione dell’UEFA e della Figc di portare un trofeo tanto prestigioso in Friuli conferma la capacità dell’Italia di proporsi come punto di riferimento anche sul piano organizzativo. È un segnale importante per il nostro sistema, che la Lega Serie A intende rimarcare e portare a testimonianza di quanto serva una nuova generazione di stadi efficienti per organizzare eventi sportivi di portata internazionale, ma soprattutto di quanto ancora debba essere fatto negli altri impianti in corso di ristrutturazione e di quanto la politica debba sostenere i club e i comuni affinché tutto sia pronto per l’appuntamento irrinunciabile degli Europei 2032″.

FOTO: X Uefa