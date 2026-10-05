La Lega Serie A si schiera a favore di Malagò: “Commissariamento inopportuno, potrebbe condurre il calcio nel caos”

05/10/2026 | 19:28:37

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A si schiera apertamente a sostegno di Giovanni Malagò, alla vigilia della scelta definitiva sul commissariamento: “La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto.

Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano”.

Foto: Instagram Malagò