La Lega Serie A sbarca su Snapchat. Il comunicato

Nasce l’account ufficiale “Serie A” su Snapchat. Grazie a questa collaborazione saranno realizzati contenuti e strumenti di creazione unici per la piattaforma, attraverso la realtà aumentata, i filtri e gli avatar che gli utenti potranno aggiungere alle loro comunicazioni quotidiane. Nascerà un nuovo modo di coinvolgere i tifosi che utilizzeranno funzionalità esclusive, rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

L’account Snapchat della Serie A si presenterà inizialmente in inglese e in arabo, coinvolgendo, già a partire dalla Finale di Coppa Italia Frecciarossa, influencer global per raggiungere in particolare i territori di maggior utilizzo della piattaforma multimediale creata all’Università di Stanford.

“Con il lancio del profilo Serie A su Snapchat ampliamo la nostra offerta nel mondo multimediale, con l`obiettivo di aumentare il numero degli appassionati della Serie A. Siamo arrivati a 20 account ufficiali in 8 lingue, che ci consentono di produrre contenuti specifici customizzati per ogni territorio, realizzati dalla nostra media company – le parole di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. In particolare l’account Serie A ci consentirà snap mirati in due aree molto importanti come USA e MENA, dove la piattaforma è particolarmente presente e diffusa”.

“Siamo molto felici di collaborare con la Serie A, uno dei campionati sportivi più importanti al mondo, e di poter offrire contenuti calcistici premium ai nostri 750 milioni di utenti attivi mensili – ha dichiarato Alejandro Arenas, Snap Inc. International Sports Partnerships -. Non vediamo l`ora di vedere milioni di fan appassionarsi al calcio italiano e di poter aiutare la casa del Calcio ad espandersi con la nuova generazione di tifosi sportivi grazie a Snap”.

