La Lega Serie A ricorda Igor Protti: “Giocatore dotato di spiccata intelligenza calcistica”

19/06/2026 | 15:10:51

La Lega Serie A ha ricordato Igor Protti attraverso una nota ufficiale: “È venuto a mancare oggi all’età di 58 anni, dopo aver lottato con la consueta grinta e determinazione contro una malattia inesorabile, Igor Protti. Attaccante completo, rapido e concreto sotto porta, dotato di una spiccata intelligenza calcistica che gli permetteva di trovare spazi e tempi perfetti per liberarsi dalle marcature e calciare a rete, nel corso della sua lunga carriera tra i professionisti ha vestito in Serie A le maglie di Bari, Lazio (conquistando la Supercoppa Italiana 1998), Napoli e Livorno. Il suo nome sarà sempre legato alla storia del calcio non solo per le emozioni che ha saputo regalare alle tante piazze in cui ha giocato, ma anche per essere uno degli unici due calciatori ad aver conquistato il titolo di Capocannoniere in Serie A (col Bari nel 1995/96), in Serie B (col Livorno nel 2002/03) e in Serie C1 (col Livorno 2000/01 e 2001/02). La Lega Calcio Serie A si stringe intorno alla famiglia Protti ed esprime le più sincere condoglianze”.

foto instagram protti