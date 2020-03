La Lega Pro si attiva per il Coronavirus: “Diamo un sostegno all’emergenza”

“Corriamo insieme verso un nuovo obiettivo: dare un sostegno nell’emergenza”. È questo il messaggio della Lega Pro e dei suoi club per aiutare il Paese nell’emergenza Coronavirus. In seguito, ecco il comunicato integrale:

“Nascono nuove iniziative della Lega Pro e dei suoi club, che si ” fermano” sul campo, ma sono attivi in iniziative sociali. “

Voglio rivolgere un ringraziamento ai nostri club per quanto stanno facendo -dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- tra iniziative e progetti legati alle donazioni agli ospedali, alla raccolta fondi per respiratori artificiali, partiti dai giocatori e dai vertici delle società di Lega Pro, fino ai video, che stanno nascendo in queste ore, con testimonial i giocatori che ribadiscono le regole da seguire come da disposizione del Governo”.

” Chiediamo ai nostri club – conclude Ghirelli- di dare vita ad una campagna di raccolta fondi per respiratori artificiali in ogni città. È il nostro modo di portare un aiuto, di essere un piccolo supporto con il nostro calcio, “ambasciatore” di valori. È questo il grande cuore della C che ci ha fatto costruire 510 iniziative sociali in meno di un anno”.

Foto: Lega Pro sito ufficiale