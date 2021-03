La Lega Pro ricorda Davide Astori: “I suoi valori siano da esempio”

La Lega Pro ricorda Davide Astori a 3 anni dalla sua morte, datata 4 marzo 2018.

Questa la nota della Lega: “E’ un impegno e anche una promessa, quella del ricordo. La Lega Pro ed i suoi club ricordano Davide Astori, nel terzo anniversario della sua scomparsa, il 4 marzo, nel piccolo Museo Artemio Franchi, all’interno della sede della stessa Lega a Firenze.

Il capitano viola, che ha militato anche in ex squadre di C, ha calcato i campi della terza serie del calcio professionistico.

“Il ricordo di Davide vive – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – ed oggi è presente nel Museo dedicato a Franchi, in un luogo che raccoglie la storia della C e dei suoi valori. Davide è espressione di quella storia e di quei valori, che restano e sono forti”.