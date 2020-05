La Lega Pro indica Monza, Vicenza e Reggina per la B. E il Carpi come quarta promossa. Palla al CF

Assemblea di Lega Pro con la solita fuga di notizie (scontate). Al termine si è deciso di provvedere alla sospensione del campionato, dopo che per mesi e mesi il presidente Ghirelli aveva invocato una ripresa, dandola quasi per certa e scontata. Magari non facendo conto sull’impossibilità di applicare alla Serie C il protocollo. Intanto, anche questo era un passaggio scontato, verrà proposta al Consiglio federale (in data da stabilire dopo il rinvio della seduta prevista per domani) la promozione di Monza, Vicenza e Reggina. Per il quarto posto in 23 hanno votato a favore del merito sportivo (quindi Capri per media-punti), 16 per i playoff, 17 astenuti, 3 contrari, uno assente. Almeno la fantascientifica indicazione del sorteggio è stata messa da parte, una storia tra i punti più bassi degli ultimi anni. Adesso palla al Consiglio Federale, ovviamente ci sarà bagarre sulla quarta promossa.