La Lega ha deciso: si scende in campo con 13 giocatori a disposizione, altrimenti sconfitta a tavolino

Il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha deciso di applicare la norma Uefa secondo la quale se una squadra ha 13 calciatori a disposizione, compreso un portiere, la partita si potrà giocare. La squadra che non scenderà in campo subirà la sconfitta per 0-3 a tavolino. Il Consiglio ha anche stabilito che, se si dovessero registrare in settimana almeno dieci positività nel proprio organico, la società potrà chiedere il rinvio della partita, ma solo una volta nell’arco della stagione.

Foto: logo Serie A