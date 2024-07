La Lega B impugnerà la delibera sul regolamento elettorale della FIGC: la nota

L’Assemblea di Lega B in videoconferenza con tutte le società presenti, all’unanimità, ha dato mandato al presidente Mauro Balata di impugnare la delibera con cui la Figc ha approvato, lo scorso 15 luglio, il regolamento elettorale, confermando i pesi attribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea per l’elezione del presidente federale del 4 novembre. Durante il Consiglio federale di lunedì scorso la Lega B si era espressa in modo contrario alla delibera, valutando la necessità di attendere l’approvazione del ‘decreto legge sport’. In quella sede, infatti, il presidente Balata aveva sottolineato il rischio di andare a elezioni Figc con normative in contrasto e sicuramente non adeguate con la disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni.

Foto: logo Serie B