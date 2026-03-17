La Lega B accoglie il Vicenza: “Benvenuto Lanerossi”

17/03/2026 | 15:03:01

La Serie B accoglie il Vicenza, la nota ufficiale della Lega B sul sito ufficiale dopo la promozione: “Quattro anni dopo il LR Vicenza ritrova la serie BKT. Lo fa in uno stadio Romeo Menti stracolmo, vestito di biancorosso, chiudendo il discorso promozione nel girone A con ben sei giornate d’anticipo, grazie al successo sull’Inter Under 23 dell’ex Stefano Vecchi: 20 i punti di vantaggio sul Brescia secondo. I biancorossi tornano così meritatamente a festeggiare dopo aver visto sfumare l’obiettivo nei play-off prima in finale contro la Carrarese (stagione 2023/24) e poi in semifinale per mano della Ternana (2024/25). Merito di una proprietà che ha continuato ad investire credendo nel raggiungimento del risultato e di un allenatore, Fabio Gallo che, dopo aver portato fra i cadetti la scorsa stagione la Virtus Entella vincendo il girone B, ha concesso quest’anno il bis con i biancorossi, forte anche di una rosa di grande spessore tecnico e supportati da un pubblico passionale e sempre numeroso. Numeri da record quelli del LRV fino ad oggi: 23 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte. Una cavalcata trionfale mai messa in discussione dalle rivali, tenute sempre a debita distanza per tutto il torneo. Alla proprietà, al presidente Rosso, a tutto il club, ai giocatori e allo staff tecnico i complimenti e un benvenuto dalla famiglia della LNPB”.

foto lega b