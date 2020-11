La Lazio vince sotto il diluvio: Immobile e Correa stendono il Crotone

Vittoria importante per la Lazio di Inzaghi, servivano i tre punti dopo i pareggi con Zenit e Juventus, soprattutto per mettere a tacere le tante, troppe, chiacchiere infrasettimanali.

E non era facile a Crotone, sotto il diluvio, su un campo complicato reso ancor più difficile dalle condizioni climatiche, che hanno anche messo a rischio la disputa della gara nelle prime ore del mattino.

E’ il solito Ciro Immobile a sbloccare la partita, al rientro in campo dopo il Covid-19, con un bellissimo colpo di testa sul cross di Parolo.

Nella ripresa Joaquin Correa raddoppia al 58′ e spegne le speranze dei calabresi, prima di lasciare il campo a Felipe Caicedo.

La Lazio sale al quinto posto a 14 punti in attesa delle altre, scavalcando Juventus, Atalanta, Inter ed Hellas Verona.

Foto: Twitter Lazio ufficiale