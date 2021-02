La Lazio vince sempre (sesta di fila). Il Cagliari perde sempre. Decide Immobile

La Lazio non si ferma più. I biancocelesti con una rete di Immobile ad inizio secondo tempo battono il Cagliari per 1-0 e ottengono la sesta vittoria consecutiva che consente agli uomini di Inzaghi di salire a 40 punti, al pari della Roma al quarto posto e a -2 dalla Juventus. Superate in un sol colpo Napoli e Atalanta.

Partita che la Lazio ha provato a sbloccare nel primo tempo, ma Cragno è stato decisivo in diverse occasioni. Nella ripresa al 61′ la rete decisiva di Immobile su assist di Milinkovic-Savic.

Per il Cagliari è notte fonda. Terz’ultimo posto, con 15 punti e successo che manca da novembre.

Foto: Twitter Lazio