La Lazio vince il Memorial Sandro Criscitiello: 1-0 all’Avellino. Decide Guendouzi

26/07/2025 | 22:36:24

La Lazio vince il memorial Sandro Criscitiello: 1-0 l’Avellino allo stadio Benito Stirpe di Frosinone Le due formazioni si sono incontrate in una sfida alla pari, in cui l’equilibrio ha regnato per oltre 90 minuti. La gara è stata sbloccata da Mateo Guendouzi, che ha realizzato il calcio di rigore rimediato nel recupero da Noslin.

Foto; Instagram Lazio