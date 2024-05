La Lazio vede l’Europa. Patric e Vecino stendono l’Empoli

Un gol per tempo, la Lazio di Igor Tudor stende l’Empoli 2-0. Prima mezz’ora senza particolari affondi, entrambe le squadre fanno fatica a trovare spazi. Ci prova per prima l’Empoli al 35’ con Caputo, dentro l’area, indirizza all’angolino basso di sinistra ma trova l’eccellente risposta di Mandas che si rifugia in out. La Lazio risponde un minuto dopo con il suo centravanti. Immobile si defilata sulla destra e prova ad impensierire Caprile sul primo palo, bravo il numero 1 di Nicola ad opporsi. In pieno recupero, Patric impatta benissimo il corner di Zaccagni e rompe l’equilibrio. La ripresa inizia lenta, con i toscani che fanno ben poco per tornare sul binario giusto. Al 67’ Vecino conduce palla al piede, arriva fino al limite e con il destro conclude fuori. Al 70’, Kamada raccoglie palla fuori area e cerca il raddoppio, Caprile para. All’89’ Vecino raccoglie l’assist di Pedro, si intrufola dentro l’area avversaria e davanti a Caprile non sbaglia. L’uruguaiano sigla il definitivo 2-0.

Foto: Instagram Lazio