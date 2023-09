La Lazio torna a vincere e cala il bis al Torino: 2-0, decidono le reti di Vecino e Zaccagni

Dopo una prima frazione di priva di grandi occasioni da gol, la Lazio passa in vantaggio ad inizio ripresa, al minuto 56. A sbloccarla è Matias Vecino con un tocco sotto misura dei suoi. Bello scambio sulla destra, Anderson tocca per Lazzari che crossa al volo: l’uruguaiano anticipa Bellanova, che sporca soltanto il tentativo, e tocca quanto basta per l’1-0 sul Torino. Raddoppio della Lazio con un meraviglioso lampo personale di Mattia Zaccagni, innescato da Felipe Anderson e abilissimo a farsi strada in area di rigore per poi battere Milinkovic-Savic con un tocco preciso e ravvicinato col destro. Torino sotto 2-0 al 76’.

Foto: Instagram Lazio