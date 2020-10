La Lazio torna a vincere anche in campionato. Battuto il Bologna

Dopo il convincente successo europeo contro il Borussia Dortmund, la Lazio ritrova i tre punti anche in campionato nel match serale del sabato in cui i biancocelesti hanno sfidato il Bologna.

Una conferma importante per gli uomini di Inzaghi, che hanno incontrato una squadra sempre difficile da battere come quella dei felsinei e che hanno riscattato il tonfo nell’ultima giornata in casa della Sampdoria.

La squadra capitolina si impone con il risultato finale di 2-1, conducendo la gara per la maggior parte dei novanta minuti. Succede tutto nella ripresa: al 54′ la perla di Luis Alberto, che recupera palla a metà campo, evita con un tunnel l’avversario e spara una mina impossibile da disinnescare Skorupski. Il raddoppio è siglato dal solito Ciro Immobile, pescato dall’assist di Fares. Inutile il gol nei minuti di recupero di De Silvestri, con cui i rossoblù hanno provato a riaprire invano il match dell’Olimpico.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo gli anticipi di oggi:

Milan 12

Sassuolo 11

Inter 10

Lazio 10

Sampdoria 9

Atalanta 9

Juventus 8

Napoli 8

Verona 7

Benevento 6

Roma 4

Fiorentina 4

Spezia 4

Cagliari 4

Genoa 4

Bologna 3

Parma 3

Crotone 1

Torino 1

Udinese 0

