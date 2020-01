La Lazio suona la nona sinfonia: è record, Inzaghi eguaglia Eriksson

Una super Lazio da record. La squadra di Simone Inzaghi vince per l’ennesima volta nei minuti di recupero e lo fa grazie ad una doppietta di Ciro Immobile che ribalta un buon Brescia. Si tratta della nona vittoria consecutiva in campionato per Inzaghi e i suoi, che agganciano il record di Sven Goran Eriksson della stagione 1998/99.

9 – La Lazio ha eguagliato il suo record di vittorie consecutive in Serie A: 9 come nel 1998/99 sotto la guida di Sven-Göran Eriksson. Decollo. #BresciaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 5, 2020

Foto: Twitter ufficiale Lazio