La Lazio subisce 3 gol dalla Salernitana: la Juve è la miglior difesa del campionato

Ne avevamo parlato ieri, come la Juve abbia un dato su cui ripartire. La difesa. I bianconeri sono reduci da 3 vittorie di fila, senza subire gol. La porta dei bianconeri è rimasta immacolata per 306 minuti in campionato, l’ultimo a segnare è stato Brahim Diaz nel 2-0 del Milan.

Poi 3 successi di fila, con Torino, Empoli e Lecce, senza subire gol.

Dati che portano la Juve, con soli 7 gol subiti, a essere la miglior difesa del campioanto, dopo che la Lazio ieri ha subito 3 gol dalla Salernitana e lo stesso Milan 2 dal Toro. I numeri non mentono, Juve meglio della Lazio, che è a 8 gol subiti, come l’Atalanta, il Napoli è a 9, la Roma a 10.

Allegri ha qualcosa su cui ripartire, in attesa magari di test più complicati, ma per ora, un dato sulla difesa è importante.

Foto: Instagram personale