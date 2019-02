La Lazio spreca, il Milan resiste: all’Olimpico è 0-0 nel primo round di Coppa

Finisce a reti bianche l’andata della prima semifinale di Coppa Italia. All’Olimpico, Lazio e Milan non vanno oltre lo 0-0 al termine di un match senza troppe occasioni da rete. Biancocelesti più vivaci nella prima frazione con Patric, Immobile e Milinkovic che ci provano dalla distanza mettendo paura a Donnarumma. Il Milan si difende bene ma non riesce a ripartire con pericolosità, poi al 28’ Gattuso deve anche fare a meno di Kessie per infortunio. Nella ripresa il copione non cambia, gli uomini di Inzaghi spingono tanto ma sciupano diverse potenziali occasioni. Nel finale Immobile colpisce un palo a tu per tu con Donnarumma, ma in evidente posizione di fuorigioco. Termina 0-0, tutto rimandato alla sfida di ritorno in programma a San Siro il 24 aprile prossimo.

Foto: Twitter ufficiale Lazio