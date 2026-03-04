La Lazio scappa due volte con Dele-Bashiru e Dia, Pasalic e Musah firmano il 2-2

04/03/2026 | 22:56:52

Finisce 2-2 con un grande secondo tempo l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Un gol annullato a Krstovic e una traversa di Zappacosta, il primo tempo tra Atalanta e Lazio si chiude 0-0. Nella ripresa salta subito il tappo, la sblocca a inizio secondo tempo Dele-Bashiru dopo l’ottimo scambio con Maldini, la Lazio in vantaggio. Pasalic risponde subito a Dele-Bashiru, non impeccabile Provedel sulla prima conclusione di Samardzic. All’87’ la Lazio ritrova il vantaggio. Errore di Pasalic, Dia sbuca dal nulla e trafigge Carnesecchi. Ma l’Atalanta non molla e trova ancora il pari. Musah risponde subito a Dia sull’assist di Sulemana. Finisce 2-2.

