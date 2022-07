La Lazio sbatte sul muro Qatar: finisce 0-0. Immobile sbaglia dal dischetto

La Lazio non riesce a vincere in amichevole. Dopo il brutto ko con il Genoa (4-1), gli uomini di Sarri non riescono ad andare oltre lo 0-0 con la Nazionale del Qatar. I biancocelesti giocano un discreto primo tempo, dove hanno numerose occasioni. La più clamorosa capita a Ciro Immobile dal dischetto, ma il numero 17 colpisce il palo. Grande protagonista è il portiere dei qatarioti Yousuf, che si supera in due occasioni su Pedro. Nella ripresa, causa anche la solita girandola di cambi, i ritmi si abbassano un po’. A mettersi in mostra è Cancellieri, con qualche buona iniziativa. Un piccolo passo in avanti, ma la Lazio appare ancora imballata e lontana dalla migliore forma.

Foto: Twitter Lazio