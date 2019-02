La Lazio saluta l’Europa League, il Siviglia si aggiudica anche il secondo round

Niente da fare per la Lazio che è costretta a salutare l’Europa League. Al Sanchez Pizjuan, dopo lo 0-1 dell’Olimpico, vince ancora il Siviglia per 2-0. Hanno deciso l’incontro le reti del solito Ben Yedder e Sarabia. Espulso per doppia ammonizione l’ex Palermo Vazquez e, infine, rosso diretto anche per Marusic. I bianconcelesti di Inzaghi, in questo periodo alle prese con diverse assenze pesanti, tornano a pensare subito al campionato. Gli andalusi di Machin volano, invece, agli ottavi.

Foto: Siviglia Twitter