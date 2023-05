La Lazio risponde alla Juve e si riprende il secondo posto: 2-0 al Sassuolo, decidono Felipe Anderson e Basic

La gara dell’Olimpico si apre con il VAR protagonista: Ciro Immobile trova la via del gol. Silent check del VAR per la posizione di Vecinosull’imbucata di Marcos Antonio. Tutto regolare, anzi no. Infatti, la sala di revisione richiama Irrati che ferma l’esultanza biancoceleste per una posizione di fuorigioco a inizio azione di Ciro Immobile. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato, infatti al 14′ arriva la rete di Felipe Anderson che riceve da Marcos Antonio in area e con uno splendido aggancio si accomoda poi il pallone e batte Consigli. In pieno recupero arriva tremano i biancocelesti, ma il tiro di Frattesi si stampa sulla traversa. Nella ripresa partono forte i neroverdi, ma i biancocelesti tengono. Al 70′ ci prova Berardi, ma Provedel ferma tutto in bello stile e blocca a terra il pallone calciato dall’esterno neroverde. All’84’ sfiorano il raddoppio i biancoceleste, ma il giro di Basic esce di un soffio a lato dalla porta difesa da Consigli. Appuntamento con il gol solo rimandato per il centrocampista croato che, infatti, al 92′ metterà il punto esclamativo sulla vittoria della Lazio. Termina così 2-0 all’Olimpico, la Lazio risponde alla Juventus e si riprende il secondo posto.