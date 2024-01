La Lazio risponde a Mourinho: “Questo è rigore pure su Marte”

Polemiche nel post partita del derby della Capitale dopo la Coppa Italia, con Josè Mourinho, allenatore della Roma, che aveva parlato del rigore assegnato alla Lazio, come un rigore moderno, da VAR, che in tempi addietro non sarebbe stato fischiato.

Il club biancoceleste risponde con un fermo immagine sui propri social e scrive: “Questo è rigore pure su Marte”, pubblicando la foto del contatto tra Huijsen e Castellanos che poi ha portato Orsato e il VAR all’essegnazione dal tiro dagli 11 metri che ha segnato Zaccagni e deciso il derby.

Foto: twitter Lazio