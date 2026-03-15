La Lazio risorge con Isaksen, il Milan crolla sul più bello. Rosso per Sarri. Inter a +8

15/03/2026 | 22:46:31

La Lazio ritrova i propri tifosi e la vittoria che arriva nella serata contro il Milan. Doveva essere la serata che riapriva lo scudetto, invece probabilmente è quella che lo richiude definitivamente. La Lazio vince 1-0 con un gol di Isaksen.

Il Milan sembra avere campo nei primi minuti, con una buona intensità di gioco. Ma la Lazio quando riparte fa paura negli spazi. Al 25′ la prima grande chance. Taylor va colpire la traversa dopo una bella azione.

Al 27′ il gol della Lazio. Marusic imbecca in profondità Isaksen, errore di Estupinian, Isaksen fulmina Maignan. Lazio avanti con merito. Al 36′ occasione ancora per la Lazio. Maldini in profondità scatta davanti a Maignan ma è meno lucido di Isaksen e il portiere salva.

Il primo tempo si chiude 1-0 per la Lazio avanti con merito.

Nella ripresa, non cambia il copione, il Milan fa la partita la Lazio prova a ripartire in contropiede. Al 51′ conclusione di Pulisic, c’è la parata di Motta. Ci prova anche Fofana di testa ma centrale.

Al 67′, sostituzione Milan: fuori Leao e Fofana, dentro Fullkrug e Nkunku. Leao non la prende bene. Al 74′ pareggia il Milan. Una ingenuità in difesa della Lazio regala il corner al Milan. Sugli sviluppi del calcio d’angolo i rossoneri trovano il gol del parti con Athekame, ma c’è un tocco di mano che invalida la rete. Si salva la Lazio. Il Milan però va all’assalto.

Ci prova Modric da fuori all’80’, palla alta. Assalto all’arma bianca del Milan. Ma sono attacchi poco lucidi e affidati all’individualità. Il Milan ci prova ma deve arrendersi. Clamorosa vittoria della Lazio che non vinceva all’Olimpico da gennaio. Nel finale espulso anche Sarri. Un ko che rivede nuovamente l’Inter salire a +8. Il Milan resta a 60, l’Inter a 68. La Lazio sale a 40.

Foto: sito Lazio