La Lazio compie il proprio dovere e batte il Cluj restando in corsa per il passaggio ai sedicesimi di Europa League. A decidere l’incontro dell’Olimpico è stato il gol di Correa siglato al del primo tempo. Ora la Lazio sale a quota 6, al terzo posto nel girone, e per qualificarsi nell’ultima giornata dovrà vincere in Francia contro il Rennes e sperare in un successo del Celtic contro il Cluj.

Foto: Lazio Twitter