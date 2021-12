La Lazio punge poco: 0-0 all’intervallo

La Lazio, già certa del secondo posto, ospita all’Olimpico il Galatasaray con in palio il passaggio diretto agli ottavi di finale di Europa League. Dopo i primi 45′ il risultato è di 0-0. In campo regna l’equilibrio con poche occasioni per ambo le squadre. Al 19′ ci prova Pedro ma il tiro finisce alto. Nel finale la chance più importante per i biancocelesti capita sui piedi di Immobile che però calcia alto. La Lazio dovrà fare di più nella ripresa se vuole vincere ed evitare gli spareggi di febbraio.

FOTO: Twitter Lazio