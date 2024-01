La Lazio proclama Provedel calciatore dell’anno: il gol all’Atletico e tante grandi parate

Con l’inizio del nuovo anno, è tempo di fare i bilanci del 2023. La Lazio ha deciso di coinvolgere attivamente i suoi tifosi nella selezione del miglior calciatore dell’anno appena concluso. Attraverso i social, Ivan Provedel è emerso come vincitore grazie a un plebiscito. Il portiere biancoceleste ha battuto Luis Alberto e Patric prendendosi il titolo. Il portiere ha mantenuto prestazioni di altissimo livello e costanza durante l’intero 2023, dimostrandosi determinante per i successi ottenuti dalla squadra di Sarri. Dal 2022 alla Lazio, Provedel è riuscito a conquistare tutti a suon di grandi parate e carattere da leader. Ma non è l’unico riconoscimento per il portiere. Infatti, Provedel ha vinto anche il gol dell’anno 2023. Tutto merito della rete di testa realizzata contro l’Atletico Madrid all’ultimo secondo della sfida d’esordio in Champions League. Una favola che continua a far parlare.

Foto: Instagram Provedel