La Lazio piazza il colpo Champions: David Silva a un passo

Tecnica, fantasia e duttilitá. Esperienza e qualità al servizio di Simone Inzaghi. La Lazio è davvero ad un passo dall'acquisizione delle prestazioni sportive di David Silva. Origini giapponese che gli portano l'appellativo de ElChino ma sangue spagnolo ed un piede mancino da far strabiliare gli occhi. Visione di gioco, assist e reti sono il biglietto da visita di un ragazzo che comincia la sua avventura al ValenciaMestalla, continua con la maglia dell'Eibar, CeltaVigo ma esplode al Valencia. Nel 2010, David Silva, anche detto"Merlino" per le sue finezze tecniche passa nell'estate del 2010 a Manchester, sponda City. Dieci stagioni con la maglia dei Citizens, 77 reti in 434 gare e tanti assist al bacio per mandare in porta i compagni di squadra.

David Silva vince con la Spagna l’Europeo del 2008, il Mondiale in Sudafrica del 2010 e l’Europeo del 2012. Silva può agire come ala destra, trequartista, seconda punta o anche come mezza ala. Il calciatore perfetto per Inzaghi che può giocare nella posizione di Luis Alberto ma può anche essere considerato una pedina preziosa in attacco. Il colpo da Champions League. Un acquisto sontuoso, fondamentale per la Lazio.