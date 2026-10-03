La Lazio pareggia 3-3 con la Juve Stabia: a segno tutto l’attacco con Zaccagni, Pinamonti e Noslin

03/10/2026 | 17:37:06

La seconda amichevole della Lazio durante la sosta per le nazionali, dopo la vittoria contro l’Arezzo, è stata contro la Juve Stabia. La partita, giocatasi a Formello, è terminata con uno spettacolare 3-3. In gol tutto l’attacco biancoceleste, formato da Zaccagni, Pinamonti, che ha anche sbagliato dal dischetto, e Noslin. Per i campani, invece, hanno trovato la via della rete Buglio, Maistro e Sana Fernandes. La notizia più incoraggiante per l’ambiente Lazio è sicuramente il ritorno in campo, nell’ultima mezz’ora, di Dele Bashiru, tornato dall’infortunio.

Foto: X Lazio