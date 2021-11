La Lazio omaggia Galeazzi: maglia biancoceleste nella camera ardente. Lotito: “Sapeva far emozionare”

Nella giornata di oggi è stata allestita la camera ardente in Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Giampiero Galeazzi. Lo storico giornalista e tifoso della Lazio è stato omaggiato dal club biancoceleste con una maglia col numero 9 appoggiata sul feretro. Presente il presidente del club Claudio Lotito e l’ex giocatore Tommaso Rocchi. Alle ore 15 si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata alla presenza della moglie e dei figli di Galeazzi.

Claudio Lotito ha ricordato Galeazzi. Queste le sue parole: “È sempre stato presente in modo discreto e con grande competenza, ricevevo spesso telefonate di incitamento per portare avanti la mia linea. Lo ricordo con grande affetto. Aveva uno stile, come si dice nel gergo aulico icastico, ovvero diretto, che rendeva vive le sensazioni e le emozioni, riusciva a tradurle e a tirarle fuori da ognuno di noi. Chiederò che venga ricordato anche durante la partita perché ritengo che una persona come lui, al di là del personaggio, non vada dimenticata, ma vada tramandata alle giovani generazioni”.

Foto: lalaziosiamonoi.it