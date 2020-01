La Lazio non si ferma più: Immobile piega il Napoli

La Lazio non si ferma più e, nonostante avesse di fronte un buon Napoli, centra la decima vittoria di fila (record assoluto per i biancocelesti). A decidere l’incontro è la rete di Immobile: Ospina controlla male, perde palla e l’attaccante gira verso la porta, quasi sulla linea Di Lorenzo la butta in porta nel tentativo di spazzarla. Inzaghi vola a quota 42 consolidando il terzo posto, gli azzurri di Gattuso in decima posizione con 24 punti.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli 1-0 (Immobile)

20:45 Inter-Atalanta

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo

15:00 Fiorentina-Spal

15:00 Sampdoria-Brescia

15:00 Torino-Bologna

18:00 Verona-Genoa

20:45 Roma-Juventus

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce

CLASSIFICA: Inter, Juventus 45; Lazio* 42; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma, Milan 25; Napoli, Torino 24; Bologna 23; Verona* 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una partita in meno

Foto: Serie A Twitter