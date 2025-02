La Lazio non sfonda e rischia: 0-0 a Venezia. Chivu rialza il Parma: 2-0 al Bologna

Si chiudono le due gare del sabato, programmate alle ore 15:00, di questo 26° turno di Serie A. La grande sorpresa è senza ombra di dubbio il Parma che torna a vincere in maniera completamente inaspettata contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un 2-0 netto a favore dei crociati che riescono a conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza, grazie al calcio di rigore realizzato da Bonny e al raddoppio targato Sohm. Dunque, un esordio da ricordare per Chivu che ha arginato il possesso palla del tecnico rossoblù. Unica nota dolente è l’infortunio di Bernabè che, dopo soli 5 minuti di gioco, ha dovuto lasciare il terreno da gioco. Trasferta difficile, invece, per la Lazio che non riesce ad andare oltre al pareggio contro il Venezia. Una prestazione compassata con gli uomini di Baroni che non sono mai riusciti a imporsi come avrebbero dovuto rischiando anche di andare sotto nel risultato. I biancocelesti perdono così punti importanti per la corsa alla zona Champions League, in attesa di conoscere il risultato della Juventus.

FOTO: Instagram Lazio