La Lazio non è una sirtuina. Per Sarri un senso di responsabilità dopo le “bugie”

27/06/2025 | 19:45:40

Nelle ultime ore sono circolate voci incontrollate e incontrollabili, assolutamente prive di fondamento su Maurizio Sarri e la Lazio. Si è parlato di dimissioni imminenti, mai è stata sfiorata una situazione del genere. Si è parlato di un incontro e di un confronto avvenuti nella giornata di oggi, nulla di vero. Il confronto ci sarà la prossima settimana, vedremo quando, per capire come andare avanti sul mercato (oggi bloccato). Sarri ha soltanto avvertito un senso di smarrimento (utilizziamo un eufemismo) per non aver saputo da Lotito e dalla società che non si trattava di “se facciamo un’uscita importante, ci sarà un’entrata importante e deciderai tu”. Ma evidentemente di un “non possiamo fare nulla per ora”: se glielo avessero detto, avrebbero fatto una cosa normale, giusta, trasparente e dovuta. Sarri avverte un senso di responsabilità, ha voglia di tornare a lavorare per se stesso e per il suo staff, non intende tradire l’amore dichiarato verso la tifoseria. E questi motivi fanno tutta la differenza del mondo su qualsiasi altra cosa. Poi ci sono i filosofi che dicono “ma con quest’organico può andare avanti a prescindere”. Oppure “ma guadagna 2,5 milioni e mezzo a stagione”, l’ingaggio più basso degli ultimi 7-8 anni. Sono gli stessi filosofi che si occupano di giornalismo dopo aver invitato la gente a fare una tac, distribuendo allarmismo (perché devo essere terrorizzato e non fare ciò che ritengo? È parente, un fratello, un amico intimo, perché lo fanno?). Sono gli stessi filosofi che hanno qualche motivo personale, come se dovessero distribuire questo miele – eppure è una pietanza acida – perché hanno qualcosa (o qualcuno) da tutelare. Già, siccome tengo famiglia bisogna buttare melma sulle persone, roba da non credere. La Lazio non è una sirtuina, ma dovrebbe essere (dovrebbe) una cosa seria dentro una cornice marcia. Non lo diciamo noi, lo sosteneva tanti anni fa un allenatore bravo, esperto, onesto, sincero. E soprattutto DISINTERESSATO.