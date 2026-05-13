La Lazio in finale ha già fatto male all’Inter: dalla Coppa Italia alla Supercoppa in Cina

13/05/2026 | 11:30:30

Lazio e Inter si troveranno per la seconda volta in finale di Coppa Italia, nell’unico precedente i biancocelesti hanno battuto i nerazzurri. È il 2000 e la squadra biancoceleste, fresca Campione d’Italia, conferma tutta la propria forza anche nella coppa nazionale. Un’altra mazzata la Lazio l’ha servita all’Inter nel 2009, era l’alba del Triplete nerazzurro, ma nella finale di Supercoppa Italiana a Pechino, ai tempi disputata d’estate, la squadra allora allenata da Davide Ballardini riuscì a imporsi 2-1. Ma la storia di Lazio e Inter è ricca di incroci storici, dalla finale di Coppa Uefa vinta dai milanesi nel 1998 al doloroso 5 maggio, con la sconfitta a Roma che scucì lo scudetto all’Inter. E poi ancora nel 2018 lo scontro Champions all’Olimpico dell’ultima giornata, con Vecino che fece piangere la Lazio e rimandò i nerazzurri in Champions dopo 6 anni di digiuno. Recente invece il 2-2 di San Siro del 2025, che di fatto consegnò lo scudetto al Napoli grazie alla doppietta di Pedro.

Foto: sito Lazio