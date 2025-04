La Lazio aggancia la Juve: 2-0 al Genoa firmato Castellanos-Dia. Espulsi Otoa e Belahyaane

La Lazio espugna Marassi: 2-0 al Genoa. La sfida si apre nel peggiore dei modi per i padroni di casa che rimangono in inferiorità numerica dopo appena 22′ per l’espulsione diretta rimediata da Otoa. E la Lazio sfrutta al meglio la superiorità in campo e al 32′ sbloccano la gara con Castellanos. Intorno all’ora di gioco, al 65′, arriva anche il raddoppio dei biancocelesti con Dia che sfrutta al meglio l’assist di Rovella. Girandola di cambi per Baroni: fuori Rovella e Dia, dentro Vecino e Belahyane. E quest’ultimo lascia il segno nella gara, ma non come desiderava. Infatti, dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo, il centrocampista marocchino rimedia un cartellino rosso, ristabilendo così la parità numerica in campo.

Foto: Instagram Lazio