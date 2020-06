La Lazio e la maglietta in ricordo delle vittime del Covid: “We all bleed the same colour”

Maglietta speciale utilizzata dalla Lazio per il riscaldamento pre-partita contro l’Atalanta. Infatti, i calciatori biancocelesti indossano una maglietta recante la scritta: “We all bleed the same colour”, ovvero, “Tutti quanti sanguiniamo lo stesso colore”, un altro modo per ricordare le vittime del Covid-19.

Foto: profilo Twitter ufficiale SS Lazio